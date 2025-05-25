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08:49, 25 мая 2025Интернет и СМИ

Страну с самой маленькой армией в Европе осадили за угрозы в адрес России

Журналист Боуз: Угрозы Эстонии в адрес России показывают отсутствие здравомыслия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз резко осадил председателя Комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона после его слов о том, что военное противостояние с Россией необходимо. Он раскритиковал его заявление на своей странице в соцсети X.

«Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о "военных решениях" с Россией. То, чего не хватает этим эстонцам, — это отсутствие здравого смысла и понимания политической реальности, которое они компенсируют развлечениями», — подчеркнул Боуз.

Так он отреагировал на недавнее выступление эстонского депутата, в ходе которого Михельсон подчеркнул, что невоенного решения украинского конфликта не существует. Парламентарий полагает, что государства ЕС должны усилить давление на Москву и стремиться превзойти военную мощь страны.

Ранее британское издание Unherd написало, что стратегия Киева может ослабить страны НАТО и ухудшит американо-европейские отношения. Она заключается в том, чтобы давить на страны ЕС с вводом новых антироссийских санкций, в то время как президент США Дональд Трамп объявил, что не желает вводить новые ограничения для Москвы.

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