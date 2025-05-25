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10:36, 25 мая 2025Силовые структуры

Стрелявшего в людей на вокзале в Россоши мужчину задержали

Мужчину, который стрелял в людей на вокзале в Россоши, задержали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеграм-канал Baza

Мужчину, который стрелял в людей из пистолета с глушителем на вокзале в Россоши, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанным оказался 38-летний Владимир Токарев, его допрашивают следователи. Они возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух и более лиц. Задержанный был ранее судим за разбойное нападение.

Злоумышленник начал стрелять в людей после ссоры с другим мужчиной на улице. Он сначала выстрелил в своего обидчика, но пуля прошла навылет. Затем он начал стрелять по случайным прохожим, а затем сбежал с места преступления.

Стрельба в Россоши произошла 23 мая. Тогда мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадали два человека.

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