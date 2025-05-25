Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:48, 25 мая 2025Бывший СССР

Украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на СВО

РИА Новости: Боец ВСУ пробыл 1,5 часа на СВО и попал в плен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гончаров пробыл в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 1,5 часа, после чего попал в плен. Об этом украинский военный рассказал в беседе с РИА Новости.

«Это быстро произошло (...) Нас привезли и в этот же день, (...) через часа полтора-два, максимум, я в плен попал. Не рассчитывали, что в окружение попадем», — рассказал Гончаров.

Он отметил, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен. Гончаров подчеркнул, что «ничего не успел понять».

23 мая состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной, который станет самым масштабным за все время специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Киеву передали такое же число военных и гражданских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

    Украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на СВО

    Дочь Киркорова резко ответила на сравнение ее с детьми Пугачевой

    В России назвали количество пенсионеров мужчин и женщин

    Экс-сотрудник ЦРУ высказался насчет планов Украины по урегулированию конфликта

    В России обратили внимание на новую риторику Зеленского

    Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

    Раскрыты последствия возможного выхода Трампа из переговоров между Москвой и Киевом

    На Украине рассказали о новом рекорде замеченного над ее территорией российского дрона

    Автомобиль влетел в овощной киоск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости