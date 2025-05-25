Малинен: Если не остановить конфликт на Украине, он затронет каждого украинца

Киев должен прекратить боевые действия, иначе конфликт доберется до дома каждого украинца, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома», — подчеркнул он. Малинен отметил, что подобный урок усвоили немцы 80 лет назад. «К сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое», — отметил профессор.

Ранее Малинен заявил, что если мирное урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто, то он продолжится во всем мире. По его словам, есть два варианта. Либо будет достигнут мир и начнется перестройка «мировой торговли с умеренной рецессией», «либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию», сказал эксперт.