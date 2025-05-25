В Госдуме предложили сделать противозачаточные препараты рецептурными

В Госдуме предложили ужесточить правила отпуска противозачаточных препаратов. С инициативой выступила депутат Татьяна Соломатина, которую цитирует издание «Абзац».

Парламентарий указала, что в случае с противозачаточными лекарствами речь идет о гормональной терапии. Такие препараты могут оказать серьезное влияние на организм, в частности, привести к дисфункции внутренних половых органов, пояснила она.

«Это здоровье любой будущей мамы, поэтому [применять такие препараты нужно] только по назначению врача, покупать только по рецептам и с особой осторожностью», — заявила Соломатина.

Ранее в Госдуме критически высказались о практике введения выплат забеременевшим школьницам. «Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия», — сказала депутат Ксения Горячева. Она напомнила, что создание семьи — это осознанный выбор человека, и призвала не использовать неопытность школьников для улучшения демографической статистики.