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22:44, 25 мая 2025Мир

В Конгрессе призвали вооружить Украину до зубов из-за взрывов в Киеве

Конгрессмен Бэкон призвал вооружить Украину до зубов из-за взрывов в Киеве
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирные переговоры не оказывают влияния на Россию, заявил в соцсети X конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, комментируя ночные удары по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

«Настало время честности... США и союзники должны вооружить Украину до зубов, максимально ввести санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов зарубежных российских активов», — подчеркнул политик.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине нанесли комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины. В частности, что под удар попал завод «Антонов», производящий беспилотные летательные аппараты.

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