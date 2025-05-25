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15:20, 25 мая 2025Россия

В России детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк с надписью «бедолага»

В Чите детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк с надписью «бедолага»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Becky Phan / Unsplash

В Чите детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк шапито с надписью «бедолага». Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, билет оформила администрация гастролирующего питерского центра «Огни манежа». Это произошло после того, как сотрудники соцзащиты отправили в цирк официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей из малоимущих семей.

Соцзащите выдали всего 7 билетов вместо запрашиваемых 17. В результате было решено не вести зрителей на представление по такому билету. Администратор цирка рассказал, что он и директор цирка ничего не подписывали. Они объяснили ситуацию тем, что такие билеты якобы в шутку сделала кассир для своих знакомых, но перепутала их. В результате женщину уволили.

Ранее в Якутии вдове ветерана Великой Отечественной войны вручили кости на 9 Мая. В подарочном наборе также был творог и ряженка. Власти впоследствии извинились за подобный подарок.

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