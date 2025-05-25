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08:07, 25 мая 2025Мир

В России назвали условие для улучшения отношений с Британией

Келин: Отношения России и Британии могут стать лучше при отсутствии ультиматумов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Отношения Москвы и Лондона могут улучшиться при отсутствии ультиматумов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.

По его словам, если бы власти Британии научились говорить уважительно и слышать то, что им говорят, то отношения стран были бы лучше. Клин добавил, что ситуация с безопасностью Европы тоже изменилась бы к лучшему.

Ранее политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил, что Великобритания хочет возглавить силы НАТО в Балтийском море на фоне снижающегося интереса администрации президента США Дональда Трампа к альянсу, что может грозить попытками изолировать Россию.

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