В России назвали условие для улучшения отношений с Британией

Отношения Москвы и Лондона могут улучшиться при отсутствии ультиматумов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости.
По его словам, если бы власти Британии научились говорить уважительно и слышать то, что им говорят, то отношения стран были бы лучше. Клин добавил, что ситуация с безопасностью Европы тоже изменилась бы к лучшему.
Ранее политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил, что Великобритания хочет возглавить силы НАТО в Балтийском море на фоне снижающегося интереса администрации президента США Дональда Трампа к альянсу, что может грозить попытками изолировать Россию.