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22:25, 25 мая 2025Путешествия

В столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он. Меры были введены в 20:25 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

За воскресенье, 25 мая, во Внуково ограничения на полеты были введены в четвертый раз. Изменения в работе авиагаваней в Домодедово и Жуковском произошли третий раз за день.

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