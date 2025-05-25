В столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он. Меры были введены в 20:25 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

За воскресенье, 25 мая, во Внуково ограничения на полеты были введены в четвертый раз. Изменения в работе авиагаваней в Домодедово и Жуковском произошли третий раз за день.