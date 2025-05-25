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22:50, 25 мая 2025Мир

Влиятельный член партии Мерца призвал обсудить с Россией запуск «Северных потоков»

Премьер Саксонии Кречмер призвал обсудить с Россией запуск «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @NSP2_Rossiya

Премьер Саксонии, влиятельный член партии нового канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС Михаэль Кречмер в интервью газете Zeit призвал обсудить с Россией запуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

По его словам, это может стать отправной точкой для диалога с Россией. Кроме того, прокачка 20 процентов российского газа в ФРГ улучшила бы ситуацию в энергетическом секторе, но не привела бы к зависимости, которой опасается Европа.

Тем не менее в настоящее время не наблюдается готовности к смене стратегии, отметил Кречмер. Он допустил смену курса в течение года-двух при текущем экономическом развитии.

Премьер Саксонии также прокомментировал заявления правительства Германии о том, что Россия не готова к переговорам по Украине. «Я слышу это уже три года — что Россия не хочет разговаривать. А достаточно ли вообще было предпринято попыток это сделать? Чего мог бы хотеть от нас Владимир Путин? Что в диалоге с Германией и Европой могло бы быть для него интересным?» — задался вопросом политик.

Он добавил, что России не о чем разговаривать с европейскими странами, пока те только вводят новые санкции и не предлагают взаимовыгодных вариантов для сотрудничества.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти ЕС разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа.

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