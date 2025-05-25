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15:19, 25 мая 2025Мир

Затягивание конфликта на Украине объяснили желанием ЕС «спасти свои задницы»

Менцер: ЕС затягивает конфликт на Украине, чтобы спасти задницы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) затягивают конфликт на Украине, чтобы «спасти свои задницы». Об этом заявил представитель правящей в Венгрии партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер в эфире радиостанции Kossuth.

«Они делают это для того, чтобы спасти собственные задницы, поскольку, если наступит мир, им придется отчитаться за плохие решения», — отметил политик.

Менцер добавил, что лидеры Евросоюза сделали ряд стратегических ошибок, когда ввели санкции против России и начали оказывать военную помощь Украине. По его словам, следующим «плохим решением» является желание Брюсселя ввести эмбарго на российские энергоресурсы, что коренным образом противоречит национальным интересам Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет иметь негативные последствия для венгерской экономики. Он добавил, что Будапешт не будет финансировать присоединение Киева к сообществу, подчеркнув, что это лишит восточноевропейскую страну многих ресурсов.

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