Орбан высказался о членстве Украины в ЕС словами «Венгрия не будет за это платить»

Орбан: Вступление Украины в ЕС истощит ресурсы Венгрии

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет иметь негативные последствия для венгерской экономики. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в cоцсети Х.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов», — написал Орбан. Он добавил, что Будапешт не будет финансировать присоединение Киева к ЕС.

Перед этим Орбан отмечал нацеленность ЕС на ускоренное принятие Украины.

Ранее не пускать республику в Евросоюз призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Это самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в ЕС, то он станет местом, где появится украинская мафия», — заявил он.