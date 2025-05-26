26 мая в мире отмечается Всемирный день рыжих людей. В России 26 числа празднуют День снежного барса, а православные верующие вспоминают святую Гликерию. День рождения отмечает Анжелика Варум. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 26 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День снежного барса на Алтае

Экологический праздник в честь снежного барса, или ирбиса, учредили в регионе в 2010 году с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения данного вида животных.

Всего 87 снежных барсов живут на территории России в настоящее время

Сейчас снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы, а также считается редким или исчезающим видом в 12 странах мира. Самые большие популяции на территории России — в Республиках Алтай, Тыва и Бурятия.

Праздники в мире

Всемирный день рыжих

Существует две версии происхождения праздника. Согласно первой, День рыжих придумали сестры с роскошными огненными волосами. Таким образом они хотели поддержать всех рыжеволосых людей и научить их любить и ценить себя такими, какие они есть.

Вторая версия гласит, что праздник придумали рыжеволосые натурщицы: однажды голландский художник Ровенхорст объявил «кастинг» рыжеволосых моделей, ожидая, что к нему явятся не больше 15 девушек. Однако на смотрины пришли 150 красавиц. В итоге девушкам настолько понравилась встреча, что они решили собираться так каждый год.

Фото: KaLisa Veer / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 26 мая

День матери в Польше;

День независимости Грузии.

Какой церковный праздник 26 мая

День памяти святой Гликерии

Святая Гликерия, жившая во II веке, была дочерью градоначальника Рима. Рано лишившись родителей, она сблизилась с христианами и горячо уверовала в Христа.

Однажды по императорскому приказу в городе, где жила Гликерия, был объявлен общий день поклонения Зевсу. Тогда девушка твердо решила пострадать за свою веру и явилась на праздник с начертанным на лбу крестом. Она встала на возвышение, освещенное лучами солнца, чтобы все собравшиеся точно смогли ее увидеть.

По легенде, когда Гликерия начала молиться о том, чтобы каменное изваяние Зевса рухнуло, внезапно раздался гром, и статуя раскололась на мелкие куски. За это власти приговорили девушку к прилюдным пыткам, но ни одна из них не смогла лишить жизни мученицу. Тогда она, истерзанная, сама попросила Бога принять ее в Царство Небесное.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 26 мая

День памяти праведной Гликерии Новгородской;

День памяти святого мученика Александра Римского;

День памяти иеромонаха и мученика Сергия Тихомирова.

Приметы на 26 мая

Если 26 мая появились комары— летом будет много ягод.

Разбить посуду в этот день — к несчастью.

Если убить 26 мая одного комара — на его место прилетит целая дюжина.

Кто родился 26 мая

Хелена Бонем Картер (59 лет)

Фото: Leonard Ortiz / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Хелена Бонем Картер родилась 26 мая 1966 года в Лондоне в семье с аристократическими корнями. Сниматься в кино начала еще в детстве, но большая слава пришла к ней после выхода фильма «Бойцовский клуб». Также актриса снималась в картинах Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в стране чудес» и других. Поклонникам саги о Гарри Поттере она известна по роли Беллатрисы Лестрейндж.

Анжелика Варум (56 лет)

В начале карьеры Анжелика Варум работала бэк-вокалисткой на студии своего отца и играла на бас-гитаре в группе «Комбинация». Популярность пришла к артистке в начале 1990-х, ее песня «Городок» стала визитной карточкой одноименной передачи. С 2000 года Варум замужем за музыкантом Леонидом Агутиным, с которым ее связывают еще и долгие годы сотрудничества.

Кто еще родился 26 мая