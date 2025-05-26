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16:04, 26 мая 2025Бывший СССР

Американского наемника ликвидировали в зоне СВО

Военкор Поддубный: В зоне СВО был ликвидирован экс-морпех США Пебли
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне проведения спецоперации был ликвидирован экс-морпех США Джонатан Эндрю Пебли, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«В зоне СВО ликвидирован американский наемник Джонатан Эндрю Пебли. Бывший морской пехотинец, участник американской кампании в Ираке был пулеметчиком в подразделении ГУР МО Украины "Delta Knights"», — написал он.

По сообщению военкора, наемник был ликвидирован в ходе атаки российского FPV-дрона.

Ранее появилась информация о ликвидации другого иностранного наемника в районе населенного пункта Отрадное Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщается, что он пытался открыть огонь по российским штурмовым группам.

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