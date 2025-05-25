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21:31, 25 мая 2025Россия

Темнокожий наемник попытался расстрелять российских штурмовиков в ДНР и был ликвидирован

ТАСС: В Отрадном афроамериканец стрелял в штурмовиков ВС РФ и был ликвидирован
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

В селе Отрадное Донецкой народной республики (ДНР) темнокожий наемник пытался расстрелять российских штурмовиков, об этом рассказал ТАСС военнослужащий 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Пумба.

«Встречался нам афроамериканец. Но он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», — отметил боец. Он добавил, что наемник не захотел сдаваться в плен и не оставил выбора российским военнослужащим.

О взятии ВС РФ под контроль Отрадного и ряда других населенных пунктов стало известно в субботу. Силовики отмечают, что такие изменения открывают дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

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