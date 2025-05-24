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15:06, 24 мая 2025Россия

Спрогнозированы изменения в зоне СВО после взятия Отрадного

ТАСС: Взятие Отрадного режет логистику ВСУ в Запорожской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Взятие российскими бойцами населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике режет логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях. Такие изменения в зоне специальной военной операции (СВО) спрогнозировали ТАСС в силовых структурах.

Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что освобождение Отрадного открывает дорогу на село Комар. Оно является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

Об освобождении Отрадного стало известно в субботу, 24 мая.

Также в Минобороны России отчитались о взятии под контроль населенных пунктов Локня и Ступочки в Сумской области Украины и ДНР.

Еще раньше российские военные взяли под контроль село Радьковка в Харьковской области.

ЖЗЛ
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