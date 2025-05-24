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12:18, 24 мая 2025Россия

Российские военные взяли под контроль Локню

Минобороны: Российские Вооруженные силы освободили Локню в Сумской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Вооруженные силы освободили село Локня в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве разъяснили, что российские военные из группировки «Север» выбили противника и взяли под контроль населенный пункт, бои за который продолжались длительное время.

Кроме того, по информации Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Армия России также освободила донецкое село Отрадное.

До этого Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Радьковки Харьковской области.

Еще раньше группировка войск «Центр» взяла под контроль Новую Полтавку в ДНР.

ЖЗЛ
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