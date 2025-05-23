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13:13, 23 мая 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Радьковки Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Радьковку в Харьковской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии.

По данным Минобороны, за неделю с 17 по 23 мая Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 1585 военнослужащих, 65 автомобилей, 13 боевых бронированных машин, включая 2 бронетранспортера М113 производства США, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе 6 производства стран НАТО и 3 танка. Помимо этого, уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что группировка войск «Центр» взяла под контроль Новую Полтавку Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, 19 мая сообщалось, что российские войска заняли Марьино Сумской области.

ЖЗЛ
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