Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Новой Полтавки ДНР

Российская армия взяла под контроль Новую Полтавку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделений группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также двум бригадам нацгвардии и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровское, Дмитров и Николаевка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 400 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия, бронетранспортер «Senator» канадского производства, а также семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что бойцы группировки «Север» взяли под контроль Марьино в Сумской области Украины. Кроме того, 18 мая сообщалось, что российские войска заняли донецкое село Богатырь.