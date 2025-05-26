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18:17, 26 мая 2025Ценности

Анна Семенович ответила подписчице с большой грудью на слова о конкуренции

Анна Семенович заявила, что подписчица с большой грудью ей не конкурентка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на слова подписчицы о конкуренции. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Одна из пользовательниц сети заявила, что она является конкуренткой звезды, поскольку также обладает большой грудью. В свою очередь певица продемонстрировала видео, где позирует в розовом плаще с глубоким декольте и синем кружевном бюстгальтере.

«В этом вопросе у меня нет конкурентов», — парировала исполнительница.

Ранее в мае Анна Семенович восхитилась своей грудью, сравнив ее с бриллиантами.

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