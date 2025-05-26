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20:25, 26 мая 2025Моя страна

Археологи нашли древний протогород в горах Ингушетии

В Ингушетии обнаружены следы древнего поселения возрастом четыре тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

Археологи обнаружили следы древнего протогорода в Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщает газета «Ингушетия».

В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий найдены каменные стены протяженностью около двух километров, которые могут свидетельствовать о существовании в этом месте крупного поселения. По словам специалистов школы каменщиков-реставраторов «Наследие», это открытие способно перевернуть представления об истории региона.

«Мы обнаружили регулярные каменные сооружения между двумя реками, что указывает на возможный городской комплекс», — заявил гендиректор школы Рамзан Султыгов. Находки расположены в горах, под нетронутым слоем дерна и могут быть связаны с ранее известными сооружениями второго тысячелетия до нашей эры. Таким образом, их возраст может составлять около четырех тысяч лет.

Галгаевское ущелье исторически считается местом формирования этнического ядра ингушей. Археологи продолжают исследования, которые могут подтвердить гипотезу о непрерывности жизни в этом регионе на протяжении тысячелетий. Открытие способно пролить новый свет на историю формирования ингушского народа.

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