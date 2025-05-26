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15:30, 26 мая 2025Экономика

Автогигант пообещал провести массовые сокращения по всему миру

Bloomberg: Volvo уволит тысячи сотрудников ради сокращения расходов
Кирилл Луцюк

Фото: Bob Strong / Reuters

Шведский автогигант (принадлежит китайскому концерну Geely) Volvo Car AB собрался сократить около семи процентов сотрудников по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эти шаги должны привести к снижению расходов в условиях падающего спроса. Рабочих мест лишатся почти 3000 человек. Всего же на предприятиях Volvo трудятся почти 44 тысячи сотрудников. Больше половины — в Швеции.

В I квартале Volvo заявила о 60-процентном падении операционной прибыли. Что касается сокращений, то последний раз эта компания сообщала о них в 2023 году. Тогда были уволены 700 человек.

В начале апреля Volvo Car AB запланировала нарастить производство автомобилей на своем американском заводе в Южной Каролине. Это решение стало результатом повышения пошлин на импортные машины властями США. Об аналогичных шагах задумался и другой автогигант — Mercedes Benz Group AG.

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