Автогигант пообещал провести массовые сокращения по всему миру

Bloomberg: Volvo уволит тысячи сотрудников ради сокращения расходов

Шведский автогигант (принадлежит китайскому концерну Geely) Volvo Car AB собрался сократить около семи процентов сотрудников по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эти шаги должны привести к снижению расходов в условиях падающего спроса. Рабочих мест лишатся почти 3000 человек. Всего же на предприятиях Volvo трудятся почти 44 тысячи сотрудников. Больше половины — в Швеции.

В I квартале Volvo заявила о 60-процентном падении операционной прибыли. Что касается сокращений, то последний раз эта компания сообщала о них в 2023 году. Тогда были уволены 700 человек.

В начале апреля Volvo Car AB запланировала нарастить производство автомобилей на своем американском заводе в Южной Каролине. Это решение стало результатом повышения пошлин на импортные машины властями США. Об аналогичных шагах задумался и другой автогигант — Mercedes Benz Group AG.