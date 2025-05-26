РИА: Боец ВС России рассказал о ликвидации снайперши в составе группы наемников

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали женщину-снайпера в составе группы иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Дзержинск (украинское название города — Торецк). Об этом РИА Новости заявил боец 51-й армии ВС России с позывным Серый.

«Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были. Вот конкретно женская форма и снайперские патроны», — подчеркнул штурмовик.

Серый рассказал о ликвидации снайперши в ходе боев за окраину Дзержинска в марте 2025 года. По его словам, группа наемников в количестве более, чем семи человек, включая двух пулеметчиков и снайпера, расположилась в пятиэтажном здании и пыталась блокировать наступление российских военных. Штурмовики ВС России приняли решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин.

Ранее участник боев за Мариуполь по имени Роман рассказал о «подлянке» ВСУ. По словам сотрудника первого специального полка МВД по ДНР, в здании нашли также «натовские документы».