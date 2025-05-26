Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 26 мая 2025Бывший СССР

Боец ВС России рассказал о ликвидации снайперши в составе группы наемников

РИА: Боец ВС России рассказал о ликвидации снайперши в составе группы наемников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали женщину-снайпера в составе группы иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Дзержинск (украинское название города — Торецк). Об этом РИА Новости заявил боец 51-й армии ВС России с позывным Серый.

«Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были. Вот конкретно женская форма и снайперские патроны», — подчеркнул штурмовик.

Серый рассказал о ликвидации снайперши в ходе боев за окраину Дзержинска в марте 2025 года. По его словам, группа наемников в количестве более, чем семи человек, включая двух пулеметчиков и снайпера, расположилась в пятиэтажном здании и пыталась блокировать наступление российских военных. Штурмовики ВС России приняли решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин.

Ранее участник боев за Мариуполь по имени Роман рассказал о «подлянке» ВСУ. По словам сотрудника первого специального полка МВД по ДНР, в здании нашли также «натовские документы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

    Стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ

    Итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился

    Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

    На Западе раскрыли слабость Зеленского

    Бывший российский участковый три года покрывал бутлегеров за деньги и попался

    ВСУ уличили в пополнении подразделений в Сумской области женщинами-заключенными

    Глава СПЧ оценил идею выплат беременным школьницам

    В РАН призвали россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости