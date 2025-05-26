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06:26, 26 мая 2025Бывший СССР

Участник боев за Мариуполь рассказал о «подлянке» ВСУ

Участник боев за Мариуполь Роман: ВСУ спрятали гранату за бронежилетом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В одной из девятиэтажек в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили ловушку — бронежилет с гранатой без кольца, рассказал участник боев за город, сотрудник первого специального полка МВД по ДНР по имени Роман. Его слова передает РИА Новости.

«Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять» — рассказал он. По словам Романа, в здании нашли также «натовские документы».

Ранее РИА Новости сообщало, что боевик украинского мотопехотного батальона «Запорожье», осужденный в России на пожизненный срок за обстрел мирных жителей в Мариуполе, изобличил своих сослуживцев. Военный сделал это в надежде на смягчение наказания.

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