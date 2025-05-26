Дочь Майкла Джексона вышла на публику в прозрачном платье

Дочь Майкла Джексона Пэрис в прозрачном платье посетила вечеринку amfAR

Американская актриса и певица Пэрис Джексон в откровенном образе появилась на вечеринке amfAR Gala в рамках Каннского кинофестиваля. Снимки публикует Daily Mail.

27-летняя дочь Майкла Джексон вышла на публику в боди с прозрачной накидкой в пол. Наряд инфлюэнсерши украшали объемные плечи и блестящие пайетки. В дополнение образу знаменитость надела серебристые украшения, подчеркивающие блеск платья.

Помимо Джексон, мероприятие посетили невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, супермодель Хайди Клум, манекенщица Леоми Андерсон и другие звезды.

В марте Пэрис Джексон появилась на Неделе моды в Париже в прозрачном платье без бюстгальтера.