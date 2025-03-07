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04:00, 7 марта 2025Ценности

Дочь Майкла Джексона отказалась от бюстгальтера на модном показе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса и певица Пэрис Джексон пришла на показ люксового бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя дочь поп-исполнителя Майкла Джексона появилась на мероприятии в облегающем прозрачном платье черного цвета, сквозь ткань которого виднелись трусы со средней посадкой. При этом знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и продемонстрировала публике обнаженную грудь.

Визажисты дополнили образ девушки легким макияжем, а стилисты — аккуратной прической и небольшими серьгами. Кроме того, они предложили ей взять с собой небольшую черную сумку.

В феврале прошлого года сообщалось, что Пэрис Джексон изменила одну деталь во внешности ради музыкальной премии «Грэмми».

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