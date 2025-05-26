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04:56, 26 мая 2025Россия

Два 12-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом на встречке

Два 12-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом в Ростовской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Каменском районе Ростовской области на встречке столкнулись два 12-летних мотоциклиста, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Один из водителей «не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения», после чего столкнулся с другим мотоциклистом, говорится в публикации.

Все участники аварии получили травмы. Их госпитализировали. «Берегите своих детей и учите их ответственности на дороге», — заявили в Госавтоинспекции.

В марте в российском поселке Будогощь 11-летний мальчик на мопеде отца въехал в движущийся автомобиль Mazda CX-9, которому не уступил путь на нерегулируемом перекрестке. В момент ДТП ребенок был в мотошлеме, но без экипировки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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