Два 12-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом на встречке

Два 12-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом в Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области на встречке столкнулись два 12-летних мотоциклиста, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Один из водителей «не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения», после чего столкнулся с другим мотоциклистом, говорится в публикации.

Все участники аварии получили травмы. Их госпитализировали. «Берегите своих детей и учите их ответственности на дороге», — заявили в Госавтоинспекции.

В марте в российском поселке Будогощь 11-летний мальчик на мопеде отца въехал в движущийся автомобиль Mazda CX-9, которому не уступил путь на нерегулируемом перекрестке. В момент ДТП ребенок был в мотошлеме, но без экипировки, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.