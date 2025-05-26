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23:47, 25 мая 2025Мир

Две группы анархистов взяли на себя ответственность за блэкаут в Каннах

Две группы анархистов взяли на себя ответственность за диверсию на юге Франции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Ответственность за диверсию на юге Франции, результатом которой стало масштабное отключение электричества, которое в том числе нарушило работу Каннского кинофестиваля, взяли на себя анархисты. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на анонимное заявление, переданное в прокуратуру.

Уточняется, что оно было опубликовано на сайте, который связан с придерживающимися ультралевых взглядов активистами. В тексте заявления его авторы представились двумя «группами анархистов».

«Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 киловольт, идущую из Ниццы», — говорится в их сообщении.

По словам анонимных анархистов, они намеревались не только помешать проведению фестиваля, но и оставить без электричества промышленные, военные и технологические объекты. Пока подлинность этого заявления не подтверждена.

Электричество на юге Франции пропало утром 24 мая. Без света остались 160 тысяч домов, было прервано движение поездов, в том числе отключились светофоры.

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