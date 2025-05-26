Экс-премьер Украины заявил об отсутствии у Киева права на Крым и Севастополь

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не имеет права на Крым и Севастополь

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью URA.RU заявил, что у Киева отсутствует право претендовать на Крым и Севастополь.

По словам политика, до событий 2014 года между Россией и Украиной не было территориальных споров, а все территориальные вопросы регулировались Договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года.

В 2019 году президент Петр Порошенко и Верховная Рада деносировали этот документ, напомнил экс-премьер. «Раз не существует договора, значит, не существует и государственной границы, которая была бы урегулирована правовыми соглашениями», — сказал Азаров.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР по решению Хрущева в 1954 году. По его словам, вхождение в состав Украинской республики привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».