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20:13, 26 мая 2025Ценности

Элизабет Херли в откровенном платье появилась на публике вместе с возлюбленным

Актриса Элизабет Херли в откровенном платье посетила ужин вместе с возлюбленным
Мария Винар
Билли Рэй и Элизабет Херли

Билли Рэй и Элизабет Херли. Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде появилась на публике вместе с возлюбленным, отцом американской певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрусом. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Знаменитости посетили ужин по случаю открытия выставки Orizzonti | Rosso в Риме. Так, 59-летняя звезда «Ослепленного желаниями» предстала на красной дорожке в ярко-розовом облегающем платье бренда Safiyaa, оформленном глубоким декольте и длинными рукавами. При этом она дополнила свой образ макияжем в стиле smoky eyes, массивными серебряными серьгами и клатчем.

63-летний музыкант, в свою очередь, предпочел черный костюм, который состоял из кожаной куртки и узких брюк. Кроме того, он надел ковбойскую шляпу, солнцезащитные очки и остроносые туфли.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли поделилась снимком, на котором была запечатлена в платье без бюстгальтера.

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