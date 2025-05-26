Еще одна страна ЕС перестала принимать пятилетние загранпаспорта россиян

Литва перестала принимать небиометрические загранпаспорта россиян

Еще одна страна Евросоюза (ЕС) — Литва — перестала принимать заграничные паспорта россиян старого образца. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

Пятилетние загранпаспорта не будут принимать при подаче заявлений на шенгенскую визу с 26 мая 2025 года.

Это связано с тем, что с 1 июля 2025 года Литва исключит небиометрические паспорта из перечня документов, по которым можно въехать в страну.

«Подача заявлений возможна только при наличии биометрического паспорта гражданина Российской Федерации для поездки за границу», — добавили в визовом центре.

Ранее старые российские паспорта перестала признавать Франция. При этом страна считается одной из самых удачных для получения шенгена.