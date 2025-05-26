Глава МИД Турции захотел встретиться с Путиным

Глава МИД Турции рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Фидан в ходе своего визита в РФ сегодня, 26 мая, планирует быть принятым президентом Владимиром Путиным, провести встречи с помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным», — сказал собеседник издания.

Он также сообщил, что на вторник запланированы переговоры Хакана Фидана с его российским коллегой Сергеем Лавровым, а также встреча главы МИД Турции с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей.

Ранее стало известно, что Фидан по приглашению Лаврова посетит Россию с визитом 26-27 мая.