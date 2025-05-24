Стала известна дата визита в Россию главы МИД Турции

ТАСС: Глава МИД Турции Фидан посетит Россию с визитом 26-27 мая

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с визитом 26-27 мая. Такая дата стала известна агентству ТАСС.

Источники в турецком министерстве отметили, что Фидан надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, он намерен пообщаться с помощником главы государства Владимиром Мединским, главой Минобороны Андреем Белоусовым и другими высокопоставленными лицами.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с Фиданом в Москве.

Ранее глава турецкого МИД созвонился с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас и рассказал, как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле.

