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21:17, 26 мая 2025Культура

Известная певица назвала желающих уничтожить русскую культуру

Цыганова: уехавшие стали инструментом тех, кто хочет уничтожить русскую культуру
Андрей Шеньшаков
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Певица Виктория Цыганова заявила, что уехавших из России артистов «отмывает» засевшая внутри страны «пятая колонна». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам Цыгановой, шоу-бизнес стал инструментом «врагов, уничтожающих русскую культуру». Покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО) она назвала «сбежавшими предателями и русофобами». В частности, такими «врагами» артистка считает актера Данилу Козловского, телеведущего Ивана Урганта и певца Александра Ревву.

«Представители шоу-бизнеса, которые пляшут на крестах, исполняют планы врага. А те, кто изнутри страны помогает им, — это засевшая пятая колонна, пособники врагов России», — написала исполнительница в своем посте.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова считает концерты американских рэперов пропагандой низшей культуры.

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