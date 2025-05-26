Известная певица назвала желающих уничтожить русскую культуру

Цыганова: уехавшие стали инструментом тех, кто хочет уничтожить русскую культуру

Певица Виктория Цыганова заявила, что уехавших из России артистов «отмывает» засевшая внутри страны «пятая колонна». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам Цыгановой, шоу-бизнес стал инструментом «врагов, уничтожающих русскую культуру». Покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО) она назвала «сбежавшими предателями и русофобами». В частности, такими «врагами» артистка считает актера Данилу Козловского, телеведущего Ивана Урганта и певца Александра Ревву.

«Представители шоу-бизнеса, которые пляшут на крестах, исполняют планы врага. А те, кто изнутри страны помогает им, — это засевшая пятая колонна, пособники врагов России», — написала исполнительница в своем посте.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова считает концерты американских рэперов пропагандой низшей культуры.