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19:38, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Известному телеведущему разбили машину в центре европейской столицы

Британскому телеведущему Джеймсу Мартину разбили машину в центре Лондона
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Известный британский телеведущий и шеф-повар Джеймс Мартин стал жертвой вандализма в центре Лондона. О том, что злоумышленники разбили заднее стекло его автомобиля, телеведущий сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мартин возмутился из-за роста преступности в этой европейской столице и отметил, что его знакомые также становились жертвами преступлений. «За неделю у двух моих друзей угнали машины. (...) Один знакомый подвергся нападению, а теперь это случилось со мной — в самом центре Лондона и при свете дня», — написал ведущий.

Также Мартин в шутку отметил, что в следующий раз возьмет с собой своих собак, чтобы они помогли ему разобраться с преступниками.

Сам Мартин в результате нападения не пострадал. Он не уточнил, были ли похищены в результате нападения какие-либо вещи.

Ранее сообщалось, что телеведущему и бывшему участнику реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» Сэму Томпсону разбили лицо во время отработки постановочного удара. Отмечается, что коллега Томпсона не рассчитал силу и случайно ударил по кулаком по телефону, который отскочил ему в глаз.

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