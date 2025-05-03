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11:30, 3 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущему разбили лицо до крови

The Sun: Телеведущий Сэм Томпсон получил травму лица после отработки удара
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @samthompsonuk

Бывший участник реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», теле- и радиоведущий Сэм Томпсон получил травму лица во время отработки постановочного удара. Ролик, на котором видно удар, Томпсон опубликовал Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущий с коллегой по шоу Питом Виксом отрабатывал постановочный удар по лицу. Однако Викс не рассчитал силу и случайно ударил по кулаком по телефону, который держал Томпсон. Смартфон отскочил, ударил Томпсона в глаз и разбил ему лицо до крови.

Кадр: @samthompsonuk

Томпсон также опубликовал фотографию окровавленного лица. В подписи к видео телеведущий с иронией отметил, что во время съемок трюка была действительно пролита кровь.

Ранее бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон показал фото травмированной окровавленной руки. Ведущий рассказал, что получил повреждения, когда занимался спортом.

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