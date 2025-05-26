Кадыров отреагировал на введенные против своего помощника санкции Зеленского

Кадыров о санкциях против Дудаева: Зеленский пытается шутить в политике

Украинский президент Владимир Зеленский пытается шутить в международной политике и никак не может оставить юмористическую сцену. Так глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попадание в санкционный список своего помощника, министра республики по национальной политике Ахмеда Дудаева. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«Зеля никак не может оставить юмористическую сцену. Свои шуточки пытается шутить и в международной политике», — написал он.

Кадыров пояснил, что, согласно санкциям, Дудаев лишен всех украинских государственных наград и активов, которых, подчеркнул глава Чечни, у него ранее и не было.

«Это такой юмор у Зели или санкции именно таким образом и работают?» — добавил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц. Под ограничения попали бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Александр Богуслаев, владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов и другие.