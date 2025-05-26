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10:13, 26 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер в корсетном лифе снялась в рекламе собственного бренда

Кайли Дженнер в корсетном лифе снялась в рекламе собственного бренда KHY
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Кадр: khy.com

Американская телезвезда Кайли Дженнер стала героиней рекламы коллаборации собственного бренда KHY. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Знаменитость снялась в промо новой коллекции марки с брендом Dilara Findikoglu. Бизнесвумен позировала в корсетном лифе красного цвета и мини-юбке, надев на голову прозрачную ткань. При этом брови предпринимательницы обесцветили, сделав ей макияж в нюдовых оттенках.

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На других кадрах Дженнер также запечатлели в красном мини-платье, прозрачном лонгсливе черного цвета и платье длины макси по фигуре.

Ранее в мае Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами.

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