Кайли Дженнер в корсетном лифе снялась в рекламе собственного бренда

Кайли Дженнер в корсетном лифе снялась в рекламе собственного бренда KHY

Американская телезвезда Кайли Дженнер стала героиней рекламы коллаборации собственного бренда KHY. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Знаменитость снялась в промо новой коллекции марки с брендом Dilara Findikoglu. Бизнесвумен позировала в корсетном лифе красного цвета и мини-юбке, надев на голову прозрачную ткань. При этом брови предпринимательницы обесцветили, сделав ей макияж в нюдовых оттенках.

На других кадрах Дженнер также запечатлели в красном мини-платье, прозрачном лонгсливе черного цвета и платье длины макси по фигуре.

Ранее в мае Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами.