Кость большого динозавра возрастом 135 миллионов лет нашли в Тавриде

Археологи из Крыма нашли кость огромного динозавра возрастом около 135 млн лет

Археологи из Крыма нашли в Тавриде кость огромного неизвестного динозавра, относящегося, видимо, еще к мезозойской эре. Об этом сообщил специалист НСПК «Пещера Таврида» Богдан Зайцев в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что сейчас возраст окаменелости должен достигать около 135 миллионов лет. В то же время Зайцев подметил, что археологам не удалось увидеть на кости ни одного из диагностических признаков, которые могли бы помочь определить точный вид доисторического животного.

«На этой кости нет каких-либо характерных признаков, которые бы отличали его от остальных динозавров. Мы видим, что это сухопутное животное, и кость была очень большой — это лишь небольшая ее часть», — заявил специалист. Зайцев добавил, что в итоге ученые установили лишь то, что это был огромный динозавр из мезозоя, живший еще 135 миллионов лет назад.

В заключение он указал, что находки подобного рода являются уникальными.

Ранее в мае археологи-любители нашли в Тюменской области окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. Тем временем в Сочи началось цветение редких лириодендронов — тюльпановых растений, которые появились еще в меловом периоде. Таким образом, им сейчас около 100 миллионов лет.