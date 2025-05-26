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18:09, 26 мая 2025Моя страна

Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

Новак предрек курортам Северного Кавказа выход на международный уровень
Алина Черненко

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак предрек курортам Северного Кавказа выход на уровень международного класса. Его слова приводит «Интерфакс».

Собеседник агентства подчеркнул, что Кавказские Минеральные Воды привлекают туристов не только из России, но и из-за рубежа. Он также выразил уверенность, что иностранные гости будут приезжать на горнолыжные курорты этого региона, часть из которых сейчас находится в стадии строительства.

Кроме того, Новак отметил, что уже сейчас зарубежных путешественников много на таких российских курортах, как Архыз и Эльбрус.

Ранее россиянам раскрыли доступные альтернативы зарубежным курортам. В частности, любителям горнолыжного отдыха в Альпах посоветовали обратить внимание на курорты Кавказа.

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