Россиянам раскрыли доступные альтернативы зарубежным курортам

Раскрыты российские аналоги зарубежных курортов в Альпах и Скандинавии

В России есть места, которые могут стать доступной альтернативой популярным зарубежным туристическим направлениям. Список регионов «Ленте.ру» раскрыли в сервисе «Авито Путешествия».

Так, любителям горнолыжного отдыха в Альпах посоветовали обратить внимание на курорты Кавказа. Специалисты назвали Красную поляну в Сочи аналогом австрийского Зельдена или французского Шамони. Отмечается, что не менее захватывающие виды и условия для зимнего спорта предлагают Домбай и Приэльбрусье.

Тем временем поездку в Финляндию или Норвегию может заменить Карелия, где тоже можно увидеть озера, леса, горы и северное сияние. При этом отдых в российском регионе обойдется гораздо дешевле, чем в Скандинавии.

«Камчатка подойдет для настоящих искателей приключений. Долина гейзеров и вулканы Ключевская сопка и Мутновский напомнят о ландшафтах Исландии. При этом Камчатка остается одним из самых уникальных и малоизученных регионов России», — добавили авторы материала.

Так, Алтай сравнили со Швейцарией: Телецкое озеро похоже на Женевское, а Чуйский тракт — российская версия альпийских серпантинов. А любителям пляжного отдыха в Турции рекомендовали присмотреться к Крыму, где есть море, горы и лечебные курорты.

Ранее россиянам раскрыли места для открытия купального сезона весной. В список попали Египет и Доминикана.