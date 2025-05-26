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21:20, 26 мая 2025Мир

Мерц пригрозил одной стране ЕС

Мерц пригрозил Словакии лишением денег за отклонение от политики ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Европейским союзом (ЕС) за отклонение страны от «общего направления» объединения. Об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Bloomberg.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — предупредил он.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС, и напомнил, что страны ЕС будут сталкиваться с последствиями несоблюдения законов и норм блока.

Ранее Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы», — предупредил он.

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