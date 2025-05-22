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17:18, 22 мая 2025Мир

Германия пообещала защитить каждый дюйм территории НАТО

Мерц: Германия и ее союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на военной церемонии в Вильнюсе, передает Reuters.

«Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь североатлантический союз будет совместно защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал политик.

Отмечается, что на церемонии к Мерцу присоединились министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

Ранее канцлер Германии заявил, что вопрос отправки войск НАТО или стран Европейского союза (ЕС) сейчас не обсуждается. «Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом», — сказал он.

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