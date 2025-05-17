Мерц высказался об отправке войск на Украину

Мерц: Тема отправки военных НАТО и ЕС на Украину не обсуждается

Вопрос отправки войск НАТО или стран Европейского союза (ЕС) сейчас не обсуждается. Об этом после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом», — сказал он.

Мерц отметил, что сейчас ФРГ и другие европейские страны работают над прекращением огня. Мелони, в свою очередь, заверила, что Италия «не будет направлять никаких войск» на Украину.

Ранее Мерц заявил, что Германия на сегодняшний день не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал канцлер.