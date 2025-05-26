Местные жители ампутировали туристу часть полового органа за приставания к женщинам

Местные жители ампутировали немецкому туристу часть полового органа в марокканском городе Эль-Хосейма. Об этом сообщает местное издание Akhbar-Rif.

Уточняется, что европеец подвергся жестокому нападению с ножом в коммуне Абдельгая Сахель. Сотрудники Королевской жандармерии, получив сообщение об этом, быстро прибыли на место происшествия, и пострадавшего немедленно доставили в региональную больницу Мохаммеда VI для оказания неотложной медицинской помощи. В районе мобилизовали силы безопасности.

Как пишет портал Yabiladi.com со ссылкой на местные источники, нападение произошло после того, как немец якобы приставал к нескольким женщинам, что вызвало гнев местных жителей. Главного подозреваемого арестовали и поместили под стражу. Для определения точных обстоятельств и мотивов преступления будет проведено расследование.

Ранее британский турист отправился в отпуск с семьей на Сардинию и лишился ноги во время несчастного случая. Его дочь пыталась управлять моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца. В результате конечность мужчины разорвало.

