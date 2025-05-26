Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:03, 26 мая 2025Путешествия

Местные жители ампутировали туристу часть полового органа за приставания к женщинам

Алина Черненко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители ампутировали немецкому туристу часть полового органа в марокканском городе Эль-Хосейма. Об этом сообщает местное издание Akhbar-Rif.

Уточняется, что европеец подвергся жестокому нападению с ножом в коммуне Абдельгая Сахель. Сотрудники Королевской жандармерии, получив сообщение об этом, быстро прибыли на место происшествия, и пострадавшего немедленно доставили в региональную больницу Мохаммеда VI для оказания неотложной медицинской помощи. В районе мобилизовали силы безопасности.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

Как пишет портал Yabiladi.com со ссылкой на местные источники, нападение произошло после того, как немец якобы приставал к нескольким женщинам, что вызвало гнев местных жителей. Главного подозреваемого арестовали и поместили под стражу. Для определения точных обстоятельств и мотивов преступления будет проведено расследование.

Ранее британский турист отправился в отпуск с семьей на Сардинию и лишился ноги во время несчастного случая. Его дочь пыталась управлять моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца. В результате конечность мужчины разорвало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    В России школьники устроили массовую драку на выпускном

    Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

    В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

    Девушка сбежала с мужем сестры через сутки после своей свадьбы

    ФСБ назвала количество обнаруженных подпольных оружейников в 58 регионах России

    По факту пропажи ребенка у реки в Бурятии возбудили уголовное дело

    Американские «Патриоты» оказались бессильны перед «Искандером»

    49-летний популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

    Россиянам назвали связанное с сильной головной болью правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости