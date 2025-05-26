Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 27 мая 2025Бывший СССР

Мирные жители встретили российских военных объятиями и попали на видео

Жители населенного пункта Заря встретили российских военных объятиями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мирные жители населенного пункта Заря встретили российских военных объятиями. Кадры опубликовал украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.

На снятом украинским дроном видео можно заметить, как местные жители радостно выбегают к российским солдатам. Один из них обнимает военных.

Ранее сообщалось, что российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей. Семья, состоящая из супругов и двоих сыновей, проживала в частном секторе Красногоровки. Находясь в условиях обстрелов, они надеялись, что их эвакуируют. Когда российские военные обнаружили семью, они зашли в дом и проверили документы. После этого начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроновод ВСУ обратился к российским военным с необычной просьбой

    Мирные жители встретили российских военных объятиями и попали на видео

    Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

    Популярный актер заявил о приоритете ментального здоровья над уборкой

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

    В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро

    Дачникам раскрыли способы избавиться от колорадского жука

    Стало известно о формировании «очень красивого котла» для ВСУ на одном направлении

    Вице-канцлер Германии опроверг смену политики страны по дальнобойному оружию для Украины

    Украинские военные подожгли храм в российском селе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости