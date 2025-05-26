Жители населенного пункта Заря встретили российских военных объятиями

Мирные жители населенного пункта Заря встретили российских военных объятиями. Кадры опубликовал украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.

На снятом украинским дроном видео можно заметить, как местные жители радостно выбегают к российским солдатам. Один из них обнимает военных.

Ранее сообщалось, что российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей. Семья, состоящая из супругов и двоих сыновей, проживала в частном секторе Красногоровки. Находясь в условиях обстрелов, они надеялись, что их эвакуируют. Когда российские военные обнаружили семью, они зашли в дом и проверили документы. После этого начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).