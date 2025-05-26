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08:03, 26 мая 2025Россия

Момент падения беспилотника в Ивановской области попал на видео

В сети появились кадры момента падения беспилотника в Ивановской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кинешме Ивановской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден летательный аппарат, который стремительно летит вниз. Он падает на землю, после чего поднимается черное облако дыма и звучит взрыв. На заднем фоне видны промышленные объекты.

ВСУ пытались ударить по Ивановской области в ночь на понедельник, 26 мая. Тогда жители Кинешмы услышали звуки взрывов и увидели столб дыма над городом. Как впоследствии уточнили в оперштабе региона, никто не пострадал, в результате падения обломков БПЛА была повреждена хозпостройка.

Целью ВСУ в Ивановской области, как стало известно позднее, был Дмитриевский химзавод в Кинешме. Местные жители услышали взрывы у предприятия — их было как минимум два.

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