Момент падения беспилотника в Ивановской области попал на видео

В сети появились кадры момента падения беспилотника в Ивановской области

В сети появились кадры момента падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кинешме Ивановской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден летательный аппарат, который стремительно летит вниз. Он падает на землю, после чего поднимается черное облако дыма и звучит взрыв. На заднем фоне видны промышленные объекты.

ВСУ пытались ударить по Ивановской области в ночь на понедельник, 26 мая. Тогда жители Кинешмы услышали звуки взрывов и увидели столб дыма над городом. Как впоследствии уточнили в оперштабе региона, никто не пострадал, в результате падения обломков БПЛА была повреждена хозпостройка.

Целью ВСУ в Ивановской области, как стало известно позднее, был Дмитриевский химзавод в Кинешме. Местные жители услышали взрывы у предприятия — их было как минимум два.