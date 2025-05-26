На Украине раскрыли указание Трампа Зеленскому

Соскин: Трамп сказал Зеленскому сидеть тихо и не злить Путина

Президент США Дональд Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому указание: не злить главу России Владимира Путина, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. С таким утверждением он выступил на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что инициативой на переговорах владеет Россия. «Зеленский выполняет то, что надо Трампу, а Путин рассказывает Трампу то, что ему надо», — сказал Соскин.

Ранее Зеленский заявил, что попросил президента Трампа перед звонком Путину не принимать решений об Украине без Украины. Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Разговор продолжался более двух часов.