Аналитик Эскобар допустил, что новый пакет санкций ЕС затронет российские активы

Бразильский аналитик Пепе Эскобар допустил, что в новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture.

Эскобар заявил, что Запад сделал все для конфискации российских активов, однако не нашел способ обойти международное право.

«Согласно международному праву, это грабеж. Главное неизбежное последствие: никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам», — предупредил он.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России. В документе отмечается, что суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции G7, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит за причиненный Украине ущерб.