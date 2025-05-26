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05:08, 26 мая 2025Экономика

На Западе предупредили о возможных планах ЕС конфисковать российские активы

Аналитик Эскобар допустил, что новый пакет санкций ЕС затронет российские активы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бразильский аналитик Пепе Эскобар допустил, что в новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture.

Эскобар заявил, что Запад сделал все для конфискации российских активов, однако не нашел способ обойти международное право.

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«Согласно международному праву, это грабеж. Главное неизбежное последствие: никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам», — предупредил он.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России. В документе отмечается, что суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции G7, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит за причиненный Украине ущерб.

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