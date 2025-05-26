Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 26 мая 2025Ценности

Наталья Водянова посетила выставку в платье с откровенным декольте

Российская модель Водянова посетила выставку Valentino в откровенном платье
Мария Винар

Фото: @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова посетила выставку фонда итальянского люксового бренда Valentino. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) посла марки Карлоса Соуза.

43-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черно-красном платье модного дома, которое было оформлено глубоким декольте и вышивкой в виде цветов. Кроме того, она позировала в накидке тех же цветов и золотой цепи с массивной подвеской. Также ее образ дополнили аккуратная прическа и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что Наталья Водянова приняла участие в откровенной рекламе модного бренда Ulyana Sergeenko. Тогда супермодель поделилась снимками, на которых была запечатлена в корсетном мини-платье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад снял ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине. Как это угрожает России?

    Известному телеведущему разбили машину в центре европейской столицы

    Арендодателям назвали возможные причины для штрафа

    В России оркестр дал концерт на борту самолета во время полета

    В Кремле ответили на вопрос о пощечине Макрону

    Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

    Возбуждено дело после обнаружения мертвого младенца на российском предприятии

    В Кремле раскрыли статус меморандума об урегулировании конфликта с Украиной

    Любителям хлеба раскрыли хитрость для увеличения его пользы

    Среднее количество атак России по Украине с марта выросло на 41 процент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости